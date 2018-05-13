При обстреле силовиками окраин Горловки ранен мужчина, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков окраин донецкой Горловки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики с 18.25 ведут минометный обстрел окраин подконтрольной республике Горловки.

"В результате обстрела со стороны ВСУ поселка Широкая Балка (поселок на окраине Горловки — ред.) ранен мужчина 1965 года рождения. По предварительным данным, диагноз – осколочное ранение плеча", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город расположен у линии фронта и насчитывает около 250 тысяч жителей. Здесь расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам.