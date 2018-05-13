Мэй призвала Иран прекратить обстрелы израильских объектов

ЛОНДОН, 13 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонной беседы с президентом Ирана Хасаном Роухани призвала Иран воздерживаться от новых атак по объектам Израиля, а также затронула вопрос об удерживаемых Ираном лицах с двойным гражданством, говорится в переданном в РИА Новости сообщении официального представителя канцелярии британского премьера.

В минувший четверг армия обороны Израиля проинформировала, что атаковала ранее десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что это было сделано в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

"Премьер-министр ясно дала понять, что Великобритания осуждает иранские ракетные удары против израильских сил и призывает Иран воздерживаться от любых новых атак. Она сказала, что важно избегать провокационных действий, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе", — говорится в сообщении представителя офиса премьера.

"Премьер-министр также подняла вопрос о консульских проблемах, связанных с лицами с двойным гражданством, в настоящее время удерживаемые Ираном в связи с предъявленными обвинениями, и призвала к обеспечению дальнейшего прогресса с тем, чтобы данные лица могли бы быть освобождены по гуманитарным соображениям", — отмечается в сообщении.

Мэй и Роухани также подчеркнули необходимость дальнейшего диалога между странами, и заявили, что с нетерпением ждут встречи министров иностранных дел Великобритании, Германии, Франции, Ирана и Евросоюза в Брюсселе во вторник.