В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Горловки

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по окраинам донецкой Горловки около 60 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"ВСУ не прекращают обстрел по направлениям: Жованка (под контролем ВСУ — ред.) — Зайцево (под контролем ДНР — ред.), Дзержинск (под контролем ВСУ — ред.) — Горловка", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики ведут обстрел окраин Горловки с 18.25. По населенным пунктам выпущено около 60 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. По информации местных властей, на данный момент известно о повреждении трех домов.

"Широкая Балка (поселок под контролем ДНР — ред.), попадания: улица Плотинная 138а, 140,142. И сейчас идёт обстрел", — написал на своей странице в Facebook и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город расположен у линии фронта и насчитывает около 250 тысяч жителей. Здесь расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам.