В Мексике на проводах выставки футбольных мячей в Россию исполнили "Катюшу"

МЕХИКО, 13 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Исполнением "Катюши" — правда, в весьма оригинальной трактовке – мексиканские музыканты марьячи проводили в воскресенье в Россию выставку футбольных мячей перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.
Выставка будет развернута в Москве до конца мундиаля. Гигантские макеты мячей символизируют все 32 страны-участницы предстоящего чемпионата мира. Кроме "Катюши" участвовавшие в церемонии прощания с выставкой марьячи исполнили и традиционные мексиканские мелодии.
Также арт-группа приготовила небольшие копии мячей для специальной церемонии в посольстве России. "Перед началом мирового первенства посол России в Мексике вручит их послам и представителям стран-участниц ЧМ, кроме того, в посольстве будут выставлены два оригинальных мяча – Мексики и России", — сказал Саркин.
В российском посольстве РИА Новости подтвердили данную информацию. Выставка отправится в Москву 28 мая.