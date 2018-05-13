В Мексике на проводах выставки футбольных мячей в Россию исполнили "Катюшу"

Мексиканские марьячи во время мсполнения песни Катюша провожают в Москву выставку футбольных мячей перед ЧМ-2018. 13 мая 2018

Мексиканские марьячи во время мсполнения песни Катюша провожают в Москву выставку футбольных мячей перед ЧМ-2018. 13 мая 2018

МЕХИКО, 13 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Исполнением "Катюши" — правда, в весьма оригинальной трактовке – мексиканские музыканты марьячи проводили в воскресенье в Россию выставку футбольных мячей перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Сама выставка в течение месяца была развернута на центральном проспекте Мехико – Реформе. "Теперь мячи самолетом отправятся в Москву, где будут выставлены недалеко от Красной площади, в "Гостином дворе", — сообщил РИА Новости автор идеи, директор арт-группы Locos por el Arte ("Помешанные на искусстве") Поль Саркин.

Выставка будет развернута в Москве до конца мундиаля. Гигантские макеты мячей символизируют все 32 страны-участницы предстоящего чемпионата мира. Кроме "Катюши" участвовавшие в церемонии прощания с выставкой марьячи исполнили и традиционные мексиканские мелодии.

Также арт-группа приготовила небольшие копии мячей для специальной церемонии в посольстве России. "Перед началом мирового первенства посол России в Мексике вручит их послам и представителям стран-участниц ЧМ, кроме того, в посольстве будут выставлены два оригинальных мяча – Мексики и России", — сказал Саркин.

В российском посольстве РИА Новости подтвердили данную информацию. Выставка отправится в Москву 28 мая.