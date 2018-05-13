Пашинян обсудил с Роухани вопросы углубления отношений Армении и Ирана

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в воскресенье по телефону вопросы углубления двусторонних отношений с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

"Пашинян и Роухани обсудили в телефонной беседе вопросы армяно-иранских дружественных отношений и сотрудничества, а также международной и региональной повестки. Стороны отметили необходимость углубления взаимовыгодного партнерства, а также эффективной реализации совместных проектов с использованием всего имеющегося потенциала", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным пресс-службы, состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг иранской ядерной программы. В этом контексте собеседники выразили надежду на урегулирование проблемы путем переговоров.

"Пашинян и Роухани договорились согласовать программу предстоящих встреч", — отмечается в сообщении. Президент Ирана поздравил армянского премьера с избранием, пожелав ему успехов на этой ответственной должности, отметили в пресс-службе

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.