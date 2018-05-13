Три церкви в Индонезии взорвали члены одной семьи

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Атаки на три церкви в Индонезии совершили шесть членов одной семьи, принадлежащие к местной террористической группировке Джемаа Аншарут Даула (JAD), сообщает издание Strait Times со ссылкой на начальника полиции Тито Карнавиана.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 13 человек и 40 пострадали.

По словам Карнавиана, JAD связана с террористической группировкой "Исламское государство"*.

Карнавиан заявил, что отец семейства въехал на территорию одной из церквей на автомобиле с взрывчаткой, двое сыновей 16 и 18 лет осуществили атаку на мотоцикле, а мать и двое дочерей 9 и 12 лет подорвались на территории третьей церкви, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Карнавиан добавил, что семья ранее вернулась в Индонезию из Сирии.

Президент страны Джоко Видодо посетил места атак и назвал действия смертников "варварскими, трусливыми".

Первый взрыв в воскресенье прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в 7.15 утра по местному времени (5.15 мск), последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви на улице Дипонегоро (Diponegoro), третий — в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

* Террористическая группировка, запрещенная в России.