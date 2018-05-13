МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Для НАТО поставка российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Турцию является настоящей "провокацией", пишет немецкий журнал Spiegel.

Альянс опасается, что с помощью С-400 Москва сможет обнаружить сильные и слабые стороны американских истребителей пятого поколения F-35, которые Анкара намерена закупить у Вашингтона, говорится в материале издания.

"По иронии судьбы, С-400 считается потенциально наиболее опасным противником многофункционального истребителя, который в ближайшие несколько лет станет основой ВВС США и других стран", — пишет Spiegel.

Как сообщается в статье, военнослужащие стран НАТО с опаской относятся к поставкам российских ЗРК, так как, по их мнению, комплексы могут стать "оком Москвы" в Турции. С помощью "Триумфа" Россия сможет получить все данные об F-35 и других боевых самолетах, считают авторы материала.

По мнению редакции, С-400 поставит под удар и стелс-технологию, позволяющую снизить заметность F-35. Как пишет Spiegel, российские ЗРК смогут зафиксировать данные бортового радиолокатора, каналов связи с землей и радиосвязи, с помощью чего С-400 "шаг за шагом изучат и определят местонахождение якобы невидимых истребителей".

"Для системы вооружения F-35, важнейшее значение для которой имеет стелс-технология и возможности по передаче данных, это было бы катастрофой", — отмечает издание.

В декабре прошлого года Турция и Россия подписали соглашение по поставкам С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства ЗРК в Турции.

США, а также представители НАТО неоднократно выражали недовольство поставками С-400 в Турцию. Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявлял о том, что покупка российских ЗРК может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35.