Нетаньяху призвал все страны перенести посольства в Иерусалим

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим, заявив, что тем самым они помогут достижению мира в регионе.

Выступая на торжественном приеме в честь намеченного на вторник открытия американской дипмиссии, глава правительства пообещал, что еврейский народ будет вечно благодарен за это решение президенту Дональду Трампу, признавшему в конце прошлого года Иерусалим столицей Израиля.

"Я призываю все страны присоединиться к США и перенести свои посольства в Иерусалим. Перенесите их в Иерусалиме, потому что это правильно. Перенесите свои посольства в Иерусалим, потому что это способствует достижению мира", — сказал Нетаньяху.

"Вы не можете построить мир на фундаменте лжи. Вы строите мир на фундаменте правды, а правда не только в том, что Иерусалим на протяжении тысячелетий был столицей еврейского народа, столицей нашего государства с момента основания, правда еще и в том, что в рамках любого мирного соглашения, которое только можно вообразить, Иерусалим останется столицей Израиля", — добавил он.

Примеру США согласились последовать Гватемала и Парагвай, чьи посольства откроются в течение мая. Остальные страны пока держат их в Тель-Авиве из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на восточные районы и исторический центр которого претендуют палестинцы.

Нетаньяху в своем выступлении намекнул на то, что посольств в Иерусалиме может вскоре прибавиться.

"Другие страны находятся в процессе, делая то же самое. Но это государственная тайна, а мы не раскрываем своих государственных тайн, иногда, правда, раскрываем тайны других государств. Мы дадим вам знать, когда придет время", — пообещал он.