ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ведет переговоры профессионально на сложном уровне, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео дважды встречался с Ким Чен Ыном, последний раз — на этой неделе.

В интервью телеканалу Fox News Помпео сравнил себя с американским баскетболистом Деннисом Родманом, который неоднократно посещал КНДР.

"У меня было намного меньше подборов, чем у Денниса Родмана, но я провел немало времени с председателем Кимом. Разговоры идут на профессиональном уровне. Он хорошо разбирается в имеющейся у него информации. Он знает, чего хочет добиться для северокорейского народа. Он способен к сложным переговорам, когда это требуется", — сказал Помпео.

Также, по его словам, Ким Чен Ын следит за иностранной прессой и заботится об общественном мнении.

США и КНДР намерены провести 12 июня в Сингапуре саммит в верхах и обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.