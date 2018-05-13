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В мире

Кадыров рассказал о напавшем на прохожих во Франции уроженце Чечни

Сюжет:
Нападение на прохожих в центре Парижа (31)
19:0413.05.2018
(обновлено: 19:08 13.05.2018)
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© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELTНападение в центре ПарижаНападение в центре Парижа
© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELT

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что напавший на прохожих в Париже мужчина родился в Чечне, и рассказал подробности его биографии.

Нападение на прохожих в центре Парижа, Франция
© AFP 2018 / Thomas SAMSON
В Париже обыскали квартиру родителей злоумышленника, напавшего на прохожих

"Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом глава республики возложил ответственность за формирование взглядов Азимова на французское общество. "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", — добавил Кадыров.

Как отметил глава Чечни, поступающая информация дает основания полагать, что Хасан Азимов контактировал с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. В связи с этим, по его словам, возникает много вопросов, на которые пока нет ответов.

"Двойные стандарты"

Нападение на прохожих в Париже. 12 мая 2018
© REUTERS / Reuters TV
Россия направила Франции запрос о гражданстве нападавшего на людей в Париже
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров указал, в свою очередь, на двойные стандарты в освещении нападения.

По его словам, западные СМИ подняли истерику вокруг происхождения мужчины, не заметив при этом, что его родителей задержали и допросили. Умаров отметил, что если бы аналогичные профилактические действия провели в Чечне, на Западе назвали бы это "вопиющим нарушением прав человека".

"А в Европе, видите ли, это привычные мероприятия силовиков. Я отвечу двумя словами: двойные стандарты", — сказал чиновник в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Умаров подчеркнул, что у республиканских властей пока нет информации относительно инцидента в Париже. Какой бы национальности ни был предполагаемый убийца, если он совершил теракт, то в Чечне не рассматривают его "ни как чеченца, ни как мусульманина", добавил министр.

"Террористический след"

В субботу вечером недалеко от Парижской оперы мужчина напал с ножом на прохожих. Злоумышленник, по данным французских СМИ, был похож на выходца из Северной Африки, в момент нападения он был одет в черное. Один человек погиб, четверо пострадали. Самого преступника ликвидировала полиция.

Нападение на прохожих в центре Парижа, Франция
© AFP 2018 / Thomas SAMSON
Напавший на прохожих в Париже был знаком спецслужбам, узнали СМИ

Позднее СМИ сообщили, что злоумышленник — уроженец Чечни 1997 года рождения, который в 2010 году получил французское гражданство.

Газета Point пишет, что Азимова около года назад вызвали к следователям, поскольку он общался с группой молодых людей из Страсбурга, "которые заявляли о своем желании отправиться в зону боев на сирийско-иракской границе". Никаких мер против него не применили. Впоследствии он прекратил поддерживать контакты с членами группы, сообщает издание.

В СМИ также появилась информация, что родителей преступника задержали.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил о "террористическом следе" в нападении.

"Нападавший с ножом на прохожих кричал "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура начала расследование ", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV.

Французские СМИ сообщают, что ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.

Соболезнования властей

Нападение на прохожих в центре Парижа, Франция
© AFP 2018 / Thomas SAMSON
Мэр Парижа соболезнует семье погибшего в результате нападения во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким погибшего и отметил "смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста".

"Все мои мысли о жертвах и раненых в атаке, которая произошла сегодня вечером в Париже, а также об их близких. Я от имени всех французов приветствую смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста", — написал Макрон в своем микроблоге в Twitter.

* Террористическая организация, запрещена в России

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© Ruptly Associated Press
Резня в Париже: очевидец рассказал, как люди спасались от ножа преступника

 

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Балашов
А вот теперь скажите что виновата Россия! В частности Путин, Москва, Кремль... Кто там еще? Парень прожил во Франции 7 с лишним лет и не имеет значения где он родился - хоть на Марсе. Кадыров как всегда правильно изложил суть дела.
19:36
13.05.2018
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