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В Баку прошел марафон с участием россиян и представителей посольства

18:1213.05.2018
(обновлено: 18:13 13.05.2018)
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© РИА Новости / Мурад ОруджевПерейти в фотобанкВысочайшие здания в Азербайджане Пламенные башни и здание парламента в Баку. Архивное фотоВысочайшие здания в Азербайджане Пламенные башни и здание парламента в Баку. Архивное фото
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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БАКУ, 13 мая – РИА Новости. Марафон с участием граждан РФ и представителей посольства России прошел в воскресенье в Баку, в нем приняли участие 18 тысяч человек, победитель марафона получил 1800 долларов, передает корреспондент РИА Новости.

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По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Баку в воскресенье прошел третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!". Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

"Бакинский марафон" был организован с целью поддержки развития спорта в Азербайджане, поощрения здорового образа жизни, объединения людей вокруг благородных целей.

Регистрацию для участия в марафоне прошли 18 тысяч человек старше 16 лет из Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Белоруссии, Великобритании, ОАЭ, Ирака, США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.

В нем приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

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© Fotolia / ctpaep
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На старт также вышли представители действующих в Азербайджане посольств Италии, России, Турции, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Туркменистана, Колумбии, ОАЭ, Литвы и Латвии. Участниками марафона, в котором в общей сложности приняли участие 18 тысяч человек, стали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и ряд министров азербайджанского правительства.

Победители были определены в двух категориях, среди мужчин и женщин. В обеих категориях награда за первое место равняется 3 тысясам манатов (1800 долларов), за второе – 2 тысячам манатов (1170 долларов), за третье место – тысяче манатов (588 долларов).

Помимо прочего, участники, занявшие 4-10-е места были награждены ценными подарками.

Финиша "Бакинского марафона 2018" первым достиг участник из Украины Игорь Олефиренко (1990 года рождения). Вторым стал участник из Ирана Магомед Джафар Муради (1990 года рождения). Третьим завершил забег гражданин Турции Омар Алканоглу (1991 года рождения).

"Бакинский марафон" проводится ежегодно, впервые он прошел 1 мая 2016 года.

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