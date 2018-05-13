СМИ узнали о тайной поездке Скрипаля в Прагу

ПРАГА, 13 мая – РИА Новости. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2012 году тайно посетил Прагу, сообщил сайт пражского еженедельника Respekt.
Как пишет Respekt, его визит в Прагу был коротким, но полезным для страны.
"Представители чешских спецслужб потом с бывшим российским шпионом, согласно информации Respekt, как минимум один раз, встречались и в Великобритании", — сообщил пражский еженедельник, как правило хорошо информированный об их деятельности.
Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал.
В Британии утверждают, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который в действительности не имел отношения к разработке химического оружия.
Лондон также заявляет, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Никаких доказательств в пользу своей версии британская сторона до сих пор не привела.