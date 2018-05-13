Во Франции задержали друга напавшего на людей в Париже мужчины

ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские правоохранители задержали в воскресенье третьего человека в рамках расследования дела о нападении на прохожих в Париже.

Как сообщает портал France Info , речь идёт о друге ликвидированного накануне нападавшего.

"Он тоже 1997 года рождения", — отмечает портал.

Сообщается, что молодой мужчина был задержан в Страсбурге и помещён под страду.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье под стражу поместили родителей нападавшего.

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 мск) в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), отмечают французские СМИ. Нападавший является выходцем из Чечни 1997 года рождения Хамзат Азимов, в 2010 году он получил гражданство Франции.