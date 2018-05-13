США готовы работать с ЕС над новой сделкой по Ирану

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. США готовы работать над новой сделкой по Ирану с ЕС, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

"Надеюсь, что в последующие дни и недели мы сможем прийти к сделке, которая действительно будет работать и действительно будет защищать мир от плохого поведения Ирана, и не только от их ядерной программы, но и от их ракет и пагубного поведения", — сказал Помпео.

"Мы будем тесно работать с европейцами, чтобы попытаться этого достичь", — добавил госсекретарь.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.