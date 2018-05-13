В центре Тбилиси проходят две контракции параллельно митингу молодежи

ТБИЛИСИ, 13 мая — РИА Новости. Две контракции проходят в центре Тбилиси около здания парламента параллельно массовым выступлениям молодежи, которая протестует против проведенной в ночных клубах спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.

В ночь на субботу владельцы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Они призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД. Протестующие утверждают, что полиция применила силу против невиновных молодых людей. В воскресенье днем акция протеста молодежи возобновилась.

На этот раз еще больше сотрудников патрульной полиции были мобилизованы около здания парламента. На место прибыли представители "Молодого национального альянса Грузии" и неонацистской группы "Национальное единство Грузии", которые решили защитить мемориал 9 апреля, который, по их словам, накануне был осквернен одним из участников акции, который танцевал на мемориале. Участники контракции не подпускали к мемориалу 9 апреля протестующих тусовщиков, которые пришли с цветами. Представители НПО "Белый шум", которые являются одними из организаторов акции молодежи, заявляют, что танцы на мемориале были выражением свободы, а не какой-нибудь провокацией.

"Танцы на мемориале подчеркивали важность свободы, никто даже представить не мог, что это сочтут за неуважение к памяти наших героев… Мы собрались здесь для того, что бы поделиться любовью, откуда идет столько негатива, не понятно", — заявила одна из участниц акции журналистам.

Ранее сообщалось, что в результате спецоперации МВД задержало восемь наркоторговцев. По данным телекомпании "Рустави 2", всего в клубах были задержаны около 70 человек, при этом в МВД отметили, что все задержанные за административные правонарушения уже освобождены. Министерство пояснило, что проведенная накануне спецоперация по задержанию наркоторговцев была связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей.