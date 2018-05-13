Российский посол в Финляндии рассказал о состоянии отношений между странами

ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая — РИА Новости. Атмосфера отношений между Евросоюзом и Россией повлияла на развитие отношений между Финляндией и Россией, но не привела их к краху, рассказал посол России в Финляндии Павел Кузнецов в воскресенье в интервью газете Helsingin Sanomat.

Интервью в крупнейшей финской газете, в одном из самых популярных воскресных выпусков, опубликовано под заголовком "Сейчас говорит Россия". Материал насчитывает пять полос, включая обложку.

"Общая атмосфера между ЕС и Россией повлияла на развитие финско-российских контактов на всех уровнях… Добрососедские отношения и взаимопонимание между Россией и Финляндией, которые были достигнуты за последние десятилетия, не привели к краху двусторонних отношений", — сказал Кузнецов.

По словам посла, Финляндия и Россия могут обсуждать спорные темы, по которым нет единой позиции, но это не мешает сотрудничеству, приводя в пример развитие крупных проектов, таких как АЭС Ханхикиви-1 и газопровод Nord Stream.

"В целом, я убежден, что никто ни в ЕС, ни в России не сможет назвать текущий сложный период благоприятным", — говорит Кузнецов. "Но я считаю, что хорошее победит. Я считаю, что отношения между Россией и всеми государствами-членами ЕС будут строиться из потребностей каждого партнера, а не из геополитических игр, которые часто создаются за пределами нашего континента", — отметил посол России в Финляндии.

Павел Кузнецов родился в 1958 году, на должность посола Российской Федерации в Финляндии назначен 14 августа 2017 года. Работал в посольстве в Финляндии с 1980 по 1985 год и с 1991 по 1996 год. С 2010 по 2014 год был послом России в Словакии. С 2014 по 2017 год занимал пост директора генерального секретариата (Департамента) МИД России.