Глава МИД Ирана обсудил ядерную сделку с главой МИД Китая

ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф обсудил ядерную сделку с главой МИД Китая Ван И.

Зариф в воскресенье начал дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Поездка началась с Пекина, где глава МИД Ирана пробудет в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим российским коллегой, а затем направится в Брюссель, где встретится с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также главой дипломатиии ЕС Федерикой Могерини.