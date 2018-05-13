СМИ назвали Алишера Усманова одним из богатейших жителей Британии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов вошел в список самых богатых жителей Великобритании, заняв восьмую строчку в ежегодном рейтинге британской газеты Times.
Состояние российского бизнесмена по итогам 2017 года издание оценило в 10,566 миллиарда фунтов стерлингов. Это на 1,235 миллиарда фунтов меньше, чем в прошлом году. Тогда газета поместила российского предпринимателя на пятую строчку рейтинга.
В список богатейших людей Соединенного Королевства также попал россиянин Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом "Челси". Он сохранил за собой 13-ую строчку рейтинга. За год размер его активов увеличился на 1,2 миллиарда фунтов и составил 9,333 миллиарда фунтов, отмечает газета.
Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон", и долю в Mail.Ru Group. Кроме того, Усманов владеет 30% британского футбольного клуба "Арсенал". Блаватник контролирует Access Industries, которой, в частности, принадлежит пакет акций "Русала". Роману Абрамовичу среди прочего принадлежат 62,74% кипрской компании Lanebrook, которая контролирует вертикально интегрированный металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz. Кроме того, он с 2003 года владеет британским футбольным клубом "Челси".