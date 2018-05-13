Зариф назвал ответственностью всех сторон выполнение соглашения по Ирану

ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Полное выполнение всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана является общей ответственностью и обязанностью всех сторон, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф во время встречи с главой МИД КНР Ван И.

"Иран исходит из того, что обеспечение полного и эффективного выполнения всеобъемлющего соглашения – общая ответственность и обязанность всех сторон", — приводит слова Зарифа внешнеполитическое ведомство Китая.

Он добавил, что иранская сторона готова прилагать свои усилия для этого, и подчеркнул, что Тегеран будет поддерживать контакт и координацию со всеми сторонами соглашения.

Зариф в воскресенье начал дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Поездка началась с Пекина, где глава МИД Ирана пробудет в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим российским коллегой, а затем направится в Брюссель, где встретится с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также главой дипломатиии ЕС Федерикой Могерини.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что Иран не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.