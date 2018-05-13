Зариф назвал ответственностью всех сторон выполнение соглашения по Ирану

ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Полное выполнение всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана является общей ответственностью и обязанностью всех сторон, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф во время встречи с главой МИД КНР Ван И.
Он добавил, что иранская сторона готова прилагать свои усилия для этого, и подчеркнул, что Тегеран будет поддерживать контакт и координацию со всеми сторонами соглашения.
Зариф в воскресенье начал дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Поездка началась с Пекина, где глава МИД Ирана пробудет в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим российским коллегой, а затем направится в Брюссель, где встретится с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также главой дипломатиии ЕС Федерикой Могерини.
Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что Иран не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.