Американец подверг себя пытке, чтобы поддержать кандидата на пост главы ЦРУ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Бывший американский военнослужащий и боец UFC Тим Кеннеди добровольно подверг себя имитации утопления, чтобы поддержать кандидата на пост главы ЦРУ Джину Хаспел, которую обвиняют в причастности к пыткам, сообщает The Hill.

Кеннеди опубликовал в соцсетях 41-минутный видеоролик, в котором друзья подвергают его имитации утопления, поливая его рот и нос водой и задавая различные вопросы.

We did this yesterday for almost 45 minutes. The average pour was anywhere from 10 to 60 sec. You can try to hold your breath but the water pools at the back of your sinuses running down your eyes and nose. Plain and simple. It’s not torture. #CIA #GinaHaspel #waterboarding pic.twitter.com/XtFLYoUgsw — Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) 12 мая 2018 г.

"Мы делали это вчера почти 45 минут. Поливали каждый раз от 10 секунд до минуты. Можно попытаться задержать дыхание, но вода скапливается в носовых пазухах и течет по глазам и носу. Вот и все. Это не пытка", — написал он в Twitter.

Кеннеди уточнил, что его действия не были попыткой продемонстрировать показную храбрость. "Я всего лишь хотел показать, что это такое на самом деле. Это просто пустяки", — отметил он.

По словам Кеннеди, он пошел на это, чтобы доказать, что данный процесс не является пыткой и, следовательно, претензии правозащитников к Хаспел ничем не обоснованы. Кандидата на пост главы ЦРУ он назвал "героиней", пишет The Hill.

Джину Хаспел, которая может стать первой женщиной во главе ЦРУ, обвиняют в причастности к допросам с применением пыток в секретной тюрьме ведомства в Таиланде. Сама она во время слушаний в комитете сената заявила, что Центральное разведывательное управление сейчас не занимается допросами задержанных, там даже нет людей, которые "умеют это делать".

В рамках программы "допросов под стражей", которую ЦРУ начало проводить после терактов 11 сентября 2001 года, использовались пытки, которые официально назывались "расширенными методами допроса". Наиболее известное место, где проводилась такая программа — тюрьма Гуантанамо.