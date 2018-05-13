Премьер Армении назвал приоритетные направления работы кабмина

ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося в воскресенье заседания с участием новых министров назвал первостепенной задачей правительства подготовку к внеочередным парламентским выборам, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Наше правительство с политической точки зрения имеет приоритет — подготовить Армению к внеочередным парламентским выборам, но за этот период мы должны достичь серьезных успехов", — приводит пресс-служба слова Пашиняна.

Он попросил министров с сегодняшнего дня перейти к работе, ознакомиться с текущей ситуацией, "так как есть оперативные задачи, требующие срочных решений".

По словам премьера, стилем работы министров должен быть постоянный диалог с обществом. "Общество должно почувствовать, что это сформированное им правительство, которое в первую очередь должно быть подотчетно ему", — сказал Пашинян.

Он также попросил министров незамедлительно начать работы по разработке программы кабмина. "Это программа должна быть оптимистичной, выражать все те надежды, которые граждане связывают с деятельностью правительства", — сказал премьер.

Новое правительство Армении было полностью сформировано в субботу.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.

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