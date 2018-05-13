Иран и КНР обсудили судьбу ядерной сделки после выхода США из соглашения

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в воскресенье в Пекине провел переговоры с главой МИД Китая Ван И, они обсудили судьбу ядерной сделки после выхода США из соглашения, сообщает иранское агентство IRNA.

По данным агентства, стороны обсудили судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и пути расширения двустороннего политического и экономического сотрудничества.

"Отношения между Ираном и Китаем были очень хорошими и до СВПД, во время действия СВПД в настоящее время эти хорошие отношения продолжались, и Китай был, безусловно, лучшим иранским деловым партнером. Сегодня мы уверены, что китайцы будут с нами", — приводит агентство слова Зарифа.

Глава МИД Китая заявил, что рад тому факту, что Иран выбрал Китай в качестве первого места проведения политических консультаций по сохранению ядерной сделки.

"Мы надеемся, что эта поездка станет важным достижением для сохранения СВПД и сохранения интересов Ирана", — добавил Ван И.

Ранее в пятницу источник в иранском внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что Зариф в воскресенье начинает дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Поездка начнется с Китая, который глава МИД Ирана посетит в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим коллегой, а затем направится в Брюссель. Позднее МИД Ирана подтвердил информацию. По его данным, в Брюсселе Зариф также встретится с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.