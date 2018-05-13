РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Эстонии завершились крупнейшие в истории страны военные учения

14:4113.05.2018
43708
CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIILСолдат эстонской армии во время учений. Архивное фотоСолдат эстонской армии во время учений. Архивное фото
CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIIL

ТАЛЛИН, 13 мая — РИА Новости. Крупнейшие в истории Эстонии военные учения Siil-2018 ("Ёж-2018") завершились в воскресенье торжественным построением, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

Военные учения в Эстонии. Архивное фото
© Фото : Estonian Defence Forces
В морских водах Эстонии пройдут учения НАТО

"Крупномасштабные учения Siil показали, что мы можем справиться не только с боями, но и с чем-то гораздо большим. Совместные действия различных государственных структур, которые мы отработали на этих учениях, это сила, которая не позволит нам сломаться", — сказал командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

Командующий поблагодарил участвовавших в учениях союзников и партнеров, а также все общество Эстонии. "Учения не могли произойти в такой форме без народной поддержки. Благодарю землевладельцев и местных жителей, которые позволили нам пользоваться своими землями. Благодарю предпринимателей и работодателей, которые позволили своим работникам участвовать в учениях и предлагали различные льготы", — отметил Террас.

Крупномасштабные учения Siil, завершившиеся учебными боями в городе Валга, начались 2 мая. В ходе учений были разыграны различные сценарии, в рамках которых сотрудничество отрабатывали департамент полиции и погранохраны, спасательный департамент, военизированное ополчение "Кайтселиит" ("Союз обороны"), Силы обороны, местные самоуправления, а также другие организации и подразделения вооруженных сил союзников и партнеров.

Британские военные. Архивное фото
© AFP 2018 / Carl de Souza
Британцы провели танковые маневры на завершающем этапе учений в Эстонии

В учениях, по уточненным данным, участвовало более 18 тысяч человек из 19 стран (ранее военные сообщали о 15 тысячах участников). Число зарубежных военнослужащих составило порядка 2 тысяч человек.

Согласно сценарию учений, на Эстонию напало враждебное крупное соседнее государство Murinius, которое, судя по импровизированной карте, представленной на сайте "Кайтселиита", находится на территории России.

Великобритания предоставила для учений различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2 и боевые машины пехоты Warrior. Также в маневрах участвовали боевые машины пехоты CV90 из Дании, бронетранспортеры Sisu XA-188 и БМП CV90 эстонских сил обороны.

Были представлены 20 воздушных аппаратов, в том числе британские вертолеты Lynx Wildcat AH1 и американские UH-60 Black Hawk, французские истребители Mirage 2000 и польские штурмовики Su-22. Также в маневрах участвовали вертолеты R-44 Robinson и учебные реактивные самолеты L-39 ВВС Эстонии.

Учения "Ёж" впервые прошли в 2008 году. До нынешнего года крупнейшими учениями были маневры в 2015 году, в которых приняли участие около 13 тысяч военнослужащих.

Комментировать
В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
metr
Крича о российской угрозе, Естониа допустила чтобы её страны НАТО окупировали.
Чьи таки бороздят Естонию ? НАТО
Чьи "зелёные" человечики запугивают население Естонии ? НАТО.
Куда бежит трудоспособное население Естонии на заработки ? Страны НАТО
Говоря о окупации Советским Союзом новоиспечонные патриоты продали Естонию, земли под платздармы и военные полигоны, а население как рабов в страны НАТО угнали.
Себе карманы набили и надуманными страхами пытаются остатки населения запугивать.
15:46
13.05.2018
ОтветитьНе отвечать
mr.d1kiyleshiy
Крупные учения в Эстонии, это как ураган в стакане ... Провели - молодцы. Вдвойне молодцы, что назвали "Еж", скромно и со вкусом, а то все эти "Сабельные удары" "Тризубы", "Анаконды" уже раздражают ...
15:25
13.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Vasiliy Vasechkin II
Говорят что на учениях стран НАТО, в первую очередь, их вояк учат правильно говорить русское слово "Сдаёмся".
15:08
13.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Гоша с Ленинграда
Неожиданно. От медленных эстонцев, быстрые учения.. )))
15:00
13.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена