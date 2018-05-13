МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы России и Украины в районе Харьковской области. Об этом сообщается на странице PlaneRadar в Twitter.

Дрон вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла"на Сицилии. По данным сервиса, аппарат вошел в воздушное пространство Украины около 7:15 утра по московскому времени.

В 10:18 по московскому времени он закончил полет вдоль границы Белгородской области. Американский БПЛА также совершил облет линии разграничения в Донбассе.

Самолет-разведчик RQ-4B несколько раз замечали в небе над Донбассом. На протяжении последних месяцев полеты американских беспилотников у рубежей России значительно участились.