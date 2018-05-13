В Дубае потушили пожар в небоскребе

ДУБАЙ, 13 мая — РИА Новости. Сильный пожар, который разгорелся в воскресенье утром в одном из высотных зданий района Dubai Marina в Дубае, полностью потушен, сообщает официальная пресс-служба Dubai Media Office.

Все жители 15-этажного здания под названием Zen Tower были своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Борьба с пожаром проходила в условиях пыльной бури с сильными порывами ветра и низкой видимости.

Генеральный директор Управления гражданской обороны Дубая Рашид аль-Матруши заявил, что спасатели прибыли на место пожара в течение шести минут и взяли возгорание под контроль за 45 минут.

По словам очевидцев, которые приводят эмиратские СМИ, пожар начался на нижнем этаже и быстро распространился по фасаду здания.

После участившихся случаев пожаров в небоскребах власти ОАЭ провели проверку, в ходе которой установили, что панели, используемые во внешней отделке зданий, зачастую являются пожароопасными. В "группу риска" попало около 30 тысяч зданий по всей стране.