В ДНР призвали ОБСЕ обратить внимание на преступления ВСУ в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов призвал представителей миссии ОБСЕ обратить внимание на обстрелы и военные преступления украинских силовиков в Донбассе.
"После очередного провала ВСУ под Горловкой украинские силовики открыли шквал из запрещенного тяжелого вооружения по району поселка шахта Гагарина для отвлечения внимания ВС ДНР от попытки эвакуировать остатки разбитых боевиков в районе так называемых Чигарей", — сказал в воскресенье журналистам Безсонов.
По его словам, при этом украинские силовики выпустили по окраине Горловки более 70 мин и танковых снарядов.
Он призвал представителей делегации СММ ОБСЕ во главе с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которые в эти дни посещают подконтрольные Киеву Краматорск, Бахмут, Авдеевку, Славянск и КПВВ (контрольный пункт въезда/выезда) Майорск, обратить внимание на военные преступления ВСУ.
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