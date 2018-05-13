"Бессмертный полк" прошел по центральным улицам Бейрута

БЕЙРУТ, 13 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. "Бессмертный полк" прошел в воскресенье в центре столицы Ливана, в мероприятии приняли участие несколько сотен представителей российской диаспоры, сотрудники посольства РФ и граждане Ливана.
Безопасность "Бессмертного полка" обеспечила ливанская армия и полиция. На время акции было перекрыто несколько улиц в центре города.
После марша всем участникам была предложена полевая кухня и возможность исполнить песни военных лет.
В воскресенье в РЦНК также пройдет театральная постановка, посвященная Дню Победы, а вечером состоится футбольный матч между командой посольства России в Ливане и выпускниками российских и советских вузов.