"Бессмертный полк" прошел по центральным улицам Бейрута

БЕЙРУТ, 13 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. "Бессмертный полк" прошел в воскресенье в центре столицы Ливана, в мероприятии приняли участие несколько сотен представителей российской диаспоры, сотрудники посольства РФ и граждане Ливана.

Акция, организованная Российским центром науки и культуры в Бейруте (РЦНК) при поддержке дипмиссии и ливанского комсомола, началась после утренней воскресной службы русского православного прихода в церкви Иоанна Предтечи.

Безопасность "Бессмертного полка" обеспечила ливанская армия и полиция. На время акции было перекрыто несколько улиц в центре города.

После марша всем участникам была предложена полевая кухня и возможность исполнить песни военных лет.

В воскресенье в РЦНК также пройдет театральная постановка, посвященная Дню Победы, а вечером состоится футбольный матч между командой посольства России в Ливане и выпускниками российских и советских вузов.