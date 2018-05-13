Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Белоруссии

МИНСК, 13 мая — РИА Новости. Юные украинские футболисты пострадали в автоаварии под белорусским Каменцом (Брестская область), один ребенок погиб, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии.

"Бригады белорусских врачей из Минска и Бреста выехали сегодня утром в Каменецкий район для оказания помощи детям, пострадавшим в аварии на трассе Каменец — Шерешево — Свислочь. По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу". По данным Минздрава, у всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Министр здравоохранения Белоруссии Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль, заявив, что "лучшие врачи Белоруссии и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям".

Как отметили в пресс-службе, в воскресенье часть пострадавших детей будет переведена в брестскую областную больницу.

По данным Госавтоинспекции области, авария произошла в воскресенье около семи утра (совпадает с московским) на 54-м километре автодороги Р-98 Каменец — Шерешево — Свислочь, вблизи деревни Мартынюки. По предварительной информации, водитель 1976 года рождения, гражданин Украины, управляя автомобилем марки Renault Master, совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении.