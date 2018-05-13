В Киеве прокомментировали включение Рубана в обменный список по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (62)

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что включение в список на обмен главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана усложняет переговоры.

Накануне глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что ополченцы включили в список на обмен Рубана, которого украинские правоохранители арестовали по подозрению в подготовке терактов в Киеве.

На своей странице в Facebook Геращенко указала, что имя Рубана попало в список несколько недель назад. "Мол, Владимир (Рубан — ред.) попросил боевиков его освободить, и они требуют от "хунты" отдать "офицера". Все это выглядит очень странно. И усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят", — написала она.

Рубан был задержан СБУ в марте при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.

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