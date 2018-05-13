СМИ назвали имя устроившего резню в Париже уроженца Чечни

Нападение на прохожих в Париже. 12 мая 2018 года

Нападение на прохожих в Париже. 12 мая 2018 года

ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Напавшего на прохожих в центре Парижа мужчину звали Хамзат Азимов, он гражданин Франции, сообщает портал France Info.

"Он родился в Чечне 1 ноября 1997 года…. Он получил французское гражданство в 2010 году", — отмечает портал.

Инцидент произошел в субботу вечером во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения погиб один человек. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, отмечают французские СМИ. Они сообщали, что мужчина — выходец из Чечни.

* Запрещенная в России террористическая организация.

О крупных терактах в Европе в 2016-2018 годах читайте в справке РИА Новости >>