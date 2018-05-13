В ДТП на Украине погибли четыре человека

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кировоградской области Украины, сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, авария произошла в субботу вечером на автодороге вблизи села Субботцы в Кировоградской области.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей Toyota и Volkswagen погибли четыре человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 годов рождения, которые находились в автомобиле Toyota Highlander. Еще два человека, которые находились в автомобиле Volkswagen Touareg, травмированы и госпитализированы", — говорится в сообщении.