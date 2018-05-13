Министры иностранных дел и обороны Египта и России встретятся в Москве

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Министры иностранных дел и обороны Египта в ходе предстоящего 14 мая визита в Москву обсудят с российскими коллегами вопросы региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также борьбу с терроризмом, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Очередной раунд переговоров министров иностранных дел и министров обороны России и Египта состоится 14 мая. Как отмечается в сообщении, будут проведены раздельные профильные встречи, а также встречи в формате "2+2".

"Планируется провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Особое внимание будет уделено задачам укрепления взаимодействия между Москвой и Каиром в целях урегулирования кризисов на основе принципов соблюдения международного права, уважения суверенитета государств региона и невмешательства во внутренние дела. Будут также обсуждены дальнейшие скоординированные шаги по противодействию глобальным угрозам терроризма и экстремизма", — говорится в комментарии министерства.