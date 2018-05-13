У таможенного управления в Афганистане прогремел взрыв

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около здания таможенного управления в афганском городе Джелалабад, шесть человек погибли, около 20 получили ранения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в управлении здравоохранения провинции Нангархар. © AP Photo / Rahmat Gul Во время атаки талибов* в Афганистане погибли не менее 20 силовиков

По данным телеканала, после взрывов группа неизвестных вооруженных людей атаковала здание. Продолжаются столкновения с силами безопасности.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение и за взрыв.