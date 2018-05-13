Россия направила Франции запрос о гражданстве нападавшего на людей в Париже

ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Посольство РФ в Париже запросило французские власти о гражданстве мужчины, напавшего накануне вечером с ножом на прохожих в центре Парижа, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.

Ранее сообщалось, что мужчина, набросившийся с ножом на прохожих, является выходцем из Чечни 1997 года рождения. Затем во французских СМИ появилась информация, что он был гражданином Франции.

"Мы запросили у французских властей информацию о гражданстве нападавшего, ждём ответа", — сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 мск) в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника. Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, отмечают французские СМИ.

Глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил, что проведет экстренное совещание с представителями спецслужб и антитеррористических подразделений из-за нападения на прохожих в центре Парижа.