В Иране приговорили к смерти шестерых боевиков ИГ* за атаки в 2017 году

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Революционный суд Ирана приговорил шесть боевиков террористической организации "Исламское государство"*, обвиняемых в атаках 2017 года в Тегеране, к смертной казни, сообщает агентство IRNA.

Агентство отмечает, что по закону обвиняемые смогут подать апелляцию на приговор в течение 20 дней.

Седьмого июня 2017 года группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли около 20 человек, ранения получили десятки людей.

* Террористическая организация, запрещена в России