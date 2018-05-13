В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по окраинам Горловки около 30 снарядов

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Украинские силовики утром открыли огонь по подконтрольной ДНР Горловке, выпустив при этом около 30 мин и снарядов, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).
По его словам, также по поселку Зайцево было выпущено девять мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город расположен у линии соприкосновения и насчитывает около 250 тысяч жителей. Здесь расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам.
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