В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по окраинам Горловки около 30 снарядов

ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Украинские силовики утром открыли огонь по подконтрольной ДНР Горловке, выпустив при этом около 30 мин и снарядов, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"После 3.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: Николаевка (под контролем ВСУ — ред.) – Зайцево (под контролем ДНР — ред.) — выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра; Дзержинск (под контролем ВСУ — ред.) – Горловка — выпущено девять мин калибром 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, также по поселку Зайцево было выпущено девять мин калибром 120 миллиметров.

Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город расположен у линии соприкосновения и насчитывает около 250 тысяч жителей. Здесь расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам.

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