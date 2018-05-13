Украинские студенты прошли практику в Крыму в обход СБУ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сумский государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко направил своих студентов на практику в Крым без согласования с СБУ. Об этом сообщают "Вести".
Однако в ведомстве утверждают, что не давали разрешения на поездку.
"Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины",- приводит издание слова пресс-секретарь начальника управления СБУ в Сумской области Олеси Рапуты.
После госпереворота на Украине в 2014 году в Крыму состоялся референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова.
Киев по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией и требует, чтобы желающие посетить полуостров согласовывали поездку с СБУ.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>