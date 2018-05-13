В Никарагуа продолжаются уличные протесты, погиб еще один человек

МЕХИКО, 13 мая — РИА Новости. Еще один человек погиб в ходе продолжающихся в Никарагуа протестов против правительства Даниэля Ортеги.

Как сообщает портал Prensa, в субботу новой жертвой столкновений с силами правопорядка стал мужчина в городе Масайя. Он погиб в результате ранения пулей в голову.

Противники властей собрались в Масайе в районе здания местного правительства и сувенирного рынка, который был подожжен в субботу днем. Район оцеплен полицией. Попытки властей разогнать манифестантов пока не увенчались успехом, в ответ последние возводят баррикады и бросают в полицейских камни.

Протесты начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее.

Ортега обратился в субботу к жителям Масайи с призывом к спокойствию. "Любимые никарагуанские семьи, мир — это путь и единственная дверь для сосуществования, спокойствия и безопасности всех. Мы просим Бога, чтобы он дал нам силы добиться этого", — сказал президент.

Общее число погибших в ходе протестов точно не установлено, оно оценивается в несколько десятков. По данным правозащитников, также более 400 человек получили ранения. Были отмечены случаи незаконных задержаний, пыток, исчезновений журналистов, освещавших акции протеста. Среди погибших — два сотрудника правоохранительных органов.