В Индонезии взрывы в церквях унесли жизни девяти человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Число погибших при взрывах в церквях на острове Ява в Индонезии возросло до девяти, 40 человек пострадали, сообщает местная газета Jakarta Globe в Twitter.

LIVE UPDATES: Bombs strike three churches in Surabaya, East Java, Sunday morning (13/05). Police confirmed one suicide bomber. Casualties so far: 9 dead, 40 injured. pic.twitter.com/ovhcjJNYQM — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 13 мая 2018 г.

​Ранее агентство Синьхуа сообщало о шести погибших и 35 раненых.

"Бомбы разорвались в трех церквях в Сурабае, Восточной Яве, утром в воскресенье (13 мая). Полиция подтвердила (гибель — ред.) одного террориста-смертника. Жертвы и пострадавшие на данный момент: девять погибших, 40 раненых", — говорится в сообщении газеты.

Первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии в 07.15 утра по местному времени (05.15 мск), последующие два взрыва произошли с интервалами около пять минут. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro), третий в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

Нападавшие были одеты как прихожане церкви и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы. Полиция оцепила места происшествия для дальнейшего расследования.