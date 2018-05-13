ПЕКИН, 13 мая — РИА Новости. Посольство Китая в Мьянме сделало представление и потребовало немедленно прекратить огонь и восстановить мир в приграничной зоне между двумя странами после того, как на китайскую территорию попал случайный снаряд.

Согласно данным правительства Мьянмы, в субботу утром в результате атаки повстанцев вооруженной этнической группировки на севере страны недалеко от границы с Китаем 19 человек погибли, еще 27 пострадали. Среди погибших были представители сил безопасности Мьянмы и 14 мирных жителей. Китайские СМИ сообщили, что на территорию приграничного города Жуйли в китайской провинции Юньнань попал снаряд, который позже разорвался. Никто из местных жителей не пострадал.

Посольство КНР в Мьянме в опубликованном заявлении сообщило, что столкновения привели к тому, что поток беженцев хлынул в приграничной район Китая.

"Китайская сторона уже сделала представление соответствующей мьянманской стороне, потребовав от всех сторон конфликта сохранять сдержанность, немедленно прекратить огонь, принять практические меры и предотвратить разрастание конфликта и дальнейшую гибели людей, как можно скорее восстановить стабильность и спокойствие в приграничной зоне, обеспечить безопасность людей и имущества на границе между двумя странами", — говорится в опубликованном заявлении дипмиссии.

Китайская сторона также осудила столкновения и выразила сожаление в связи с гибелью людей.

"Мы выступаем решительно против любых попыток подорвать мир и стабильность на китайско-мьянманской границе, выступаем против любых умышленных действий, направленных на подрыв мирного процесса в Мьянме", — говорится в сообщении. В заявлении также отмечается, что в настоящее время заинтересованные мьянманские стороны активно готовятся к третьей мирной конференции и Китай оказывает всяческое содействие этому.

В Мьянме продолжается конфликт между правительственными войсками и вооруженными этническими группировками, которые требуют широкой автономии или отделения от Мьянмы. В последнее время обострилась ситуация вблизи границы с Китаем.

На территорию китайской приграничной провинции Юньнань и раньше попадали случайные снаряды. В марте прошлого года МИД Китая сообщал, что около 20 тысяч мирных жителей из пограничных районов Мьянмы бежали в Китай в поисках убежища из-за обострившихся боев между правительственными войсками и повстанцами. Сколько мьянманских беженцев могут находиться на территории Китая в настоящее время, неизвестно.