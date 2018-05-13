Взрывы в трех церквях в Индонезии унесли жизни шести человек

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, 35 получили ранения в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры.

Ранее сообщалось об одном погибшем и трех раненых.

По данным полиции, первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии в 07.15 утра по местному времени (05.15 мск), последующие два взрыва произошли с интервалами около пять минут. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro), третий в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

По словам представителя полиции, нападавшие были одеты как прихожане церкви и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы.

Мангера заявил, что полиция оцепила места происшествия для дальнейшего расследования.