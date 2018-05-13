В Индонезии при взрывах в церквях пострадали 13 человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии возросло до 13, один человек погиб, сообщает местная газета Jakarta Globe со ссылкой на заявление представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры.

Ранее газета Straits Times сообщала об одном погибшем и трех раненых.

По словам Мангеры, первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии в 07.00 утра (05.00 мск), в результате чего погиб один прихожанин церкви и подорвался террорист. Два сотрудника полиции были ранены, еще 11 человек пострадали.

Как сообщил представитель полиции, взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro) и церкви пятидесятников. Мангера добавил, что информация о числе пострадавших во втором и третьем взрывах пока не разглашается.