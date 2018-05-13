В Сеуле приветствуют предстоящее закрытие ядерного полигона в КНДР

ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Южная Корея приветствовала готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.

"КНДР объявила, что намерена закрыть ядерный полигон Пхунгери в период с 23 по 25 (мая – ред.). Мы приветствуем это", — говорится в заявлении представителя администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гёма.

По мнению южнокорейский властей, принятый КНДР план закрытия ядерного полигона демонстрирует желание Пхеньяна "сдержать их обещания, которые были сделаны на межкорейском саммите, путем действий".

"Приглашение журналистов из различных стран также означает, что демонтаж ядерного объекта будет прозрачным для международного сообщества", — отмечается в сообщении.

Накануне северокорейское агентство ЦТАК передало, что ЦК Трудовой партии Кореи принял решение провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери. Планируется полностью уничтожить вход на территорию полигона, а также окружающие полигон объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.

Как передает ЦТАК со ссылкой на МИД Северной Кореи, на мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.