В Сеуле приветствуют предстоящее закрытие ядерного полигона в КНДР

ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Южная Корея приветствовала готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.
"КНДР объявила, что намерена закрыть ядерный полигон Пхунгери в период с 23 по 25 (мая – ред.). Мы приветствуем это", — говорится в заявлении представителя администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гёма.
По мнению южнокорейский властей, принятый КНДР план закрытия ядерного полигона демонстрирует желание Пхеньяна "сдержать их обещания, которые были сделаны на межкорейском саммите, путем действий".
"Приглашение журналистов из различных стран также означает, что демонтаж ядерного объекта будет прозрачным для международного сообщества", — отмечается в сообщении.
Как передает ЦТАК со ссылкой на МИД Северной Кореи, на мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.