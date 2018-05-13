ПЕКИН, 13 мая — РИА Новости. Первый китайский авианосец собственного производства отправился в тестовое плавание, сообщает Центральное телевидение Китая.

Авианосец покинул свой порт базирования в 07.00 по местному времен.

Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского авианесущего крейсера "Варяг". Работы по его перестройке начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре того же года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.