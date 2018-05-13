Участники акции протеста устроили рейв перед зданием парламента в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 13 мая — РИА Новости. Тысячи молодых людей продолжают выражать протест против действий спецназа в ночь на субботу в клубах в Тбилиси, в ходе акции перед зданием парламента они включили клубную музыку и начали танцевать, следует из трансляций организаторов протестов в соцсетях.

В ночь на субботу владельцы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Они призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД. Протестующие утверждают, что полиция применила силу против невиновных молодых людей. Акция протеста вновь возобновилась в субботу днем и длится до сих пор.

Сообщалось, что в результате спецоперации МВД задержало восемь наркоторговцев. По данным телекомпании "Рустави 2", всего в клубах были задержаны около 70 человек, при этом в МВД отметили, что все задержанные по административному правонарушению уже освобождены. Министерство пояснило, что проведенная накануне спецоперация по задержанию наркоторговцев была связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей.

Перед зданием парламента установлена специальная аппаратура, играет диджей, а участники акции танцуют под клубную музыку. Параллельно у микрофона с разными призывами выступают желающие высказаться. Митингующие требуют появления на акции представителей властей и ждут комментария от премьер-министра Георгия Квирикашвили. При этом, по данным пресс-службы правительства, премьер не собирается делать заявление.

Ситуацию без комментария не оставил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Во время специального брифинга Каладзе призвал протестующих вместе "вступить в бой" с торговцами наркотиками.