Участник Евровидения от Украины укусил ведущую

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Певец Melovin, который представляет Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, во время общения с ведущей в шутку укусил ее за плечо. Видео опубликовано в Twitter.

Ведущая конкурса во время разговора с музыкантом обратила внимание на его кольцо и цветные линзы в глазах, отметив, что Melovin похож на вампира. В ответ украинец "укусил" девушку.

Евровидение-2018 проходит в Португалии. По итогам первого полуфинала в финал прошли Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.

Во втором полуфинале приняли участие представители восемнадцати стран, из которых только десять прошли в финал: Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.

Участница из России Юлия Самойлова не смогла набрать достаточно голосов зрителей и судей, чтобы пройти в финал.