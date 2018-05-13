СМИ: четыре партии потребовали повторных выборов в Иракском Курдистане

Мужчина отдает свой голос на избирательном участке во время парламентских выборов. 12 мая 2018

Мужчина отдает свой голос на избирательном участке во время парламентских выборов. 12 мая 2018

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Четыре курдские партии потребовали повторно провести парламентские выборы в Иракском Курдистане, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на совместное заявление партий.

Парламентские выборы стартовали в субботу в Ираке в 07.00 по местному времени (совпадает с мск). Выборы прошли впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).

"Четыре партии (влиятельная оппозиционная партия "Горан" и другие — ред.) потребовали повторно провести выборы в иракский парламент в Иракском Курдистане, Киркуке и спорных территориях", — говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, губернатор провинции Киркук Ракан Саид аль-Джабури заявил во время пресс-конференции в субботу о необходимости срочного пересчета голосов на парламентских выборах.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборах новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше семи тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.