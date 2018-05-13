Исполняющий обязанности главы ЛНР поздравил луганчан с Днем республики

ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, а также представители прибывших на праздничные мероприятия в Луганск делегаций из Российской Федерации и сампровозглашенной Донецкой народной республики поздравили луганчан с четвертой годовщиной образования ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости с главной площади в Луганске.

"Донецкая народная республика плечом к плечу с Луганской народной республикой ровно с 2014 года шаг за шагом идет к победе. Пройдены очень непростые и сложные преграды, но тем не менее мы уверены, что мы придем к победе. Уверен, что мы двигаемся в правильном направлении, и это направление в сторону России", — обратился к луганчанам председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.

Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий, прибывший в составе делегации РФ на праздничные мероприятия в Луганск, подчеркнул, что жители республики с честью проживают непростой период.

"Сегодня вся Россия, все 450 сердец депутатов Госдумы РФ бьются в унисон с вашими сердцами. Сегодня у вас праздник — день рождения. Ни одной стране в мире не выпал тот период, который вы сегодня здесь проживаете. Вы его проходите с честью, мужеством и достоинством. Вы четыре года назад взялись за оружие и не допустили на свою землю новый фашизм", — сказал с главной сцены республики Водолацкий.

И.о. главы ЛНР заявил, что в 2014 году жители республики сделали правильный выбор и поздравил всех с праздником.

"Я хочу поздравить вас с днем рождения нашей Луганской народной Республики. Мы все видим, что наша республика движется вперед, становится сильнее и развивается. Все это благодаря нашему единству, нашей стойкости. С уверенностью можно сказать, что в 2014 году мы сделали правильный выбор, и никто не вправе решать за нас нашу судьбу", — сказал Пасечник.