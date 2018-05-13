ИГ* взяло ответственность за нападение на прохожих в Париже, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже, в результате которого погиб один человек и четверо получили ранения, сообщает портал FranceInfo.

Полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже, нападавший кричал "Аллах акбар", сообщил ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс. Он отметил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование.

*Террористическая организация, запрещенная в России.