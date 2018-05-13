Макрон и Трамп обсудили торговые соглашения и Ближний Восток

ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, лидеры обсуждали вопросы экономического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Президент Республики (Макрон) в субботу позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы обсудить вопросы экономического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В администрации французского лидера отмечают, что Макрон "напомнил о своей глубокой озабоченности вопросом стабилизации в регионе".